Отредактировать PDF презентацию (срочно)

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Завершен11 заявок401 просмотр

Здравствуйте. Нужно отредактировать пдф документ.

Заменить картинки лицензий и откорректировать текст в нескольких местах.

5 лет назад
gudi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

dmitryi1972vt
Дмитрий 
52 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Быстро, как и было нужно. Дмитрий проявил положительную инициативу, подправил также там, где я пропустил.
Очень приятный в работе и, что особо приятно, в общении Заказчик. Весьма буду рад сотрудничеству в будущем. Оплата прошла также – вовремя. Спасибо большое!

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