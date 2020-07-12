Необходим верстальщик текстов из PDF в WORD и наоборот.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок1081 просмотр

Есть файл в ворде на русском. Необходимо его оформить также как здесь (прикрепил), включая эти же картинки. (верстка документа) + в pdf.на самом деле здесь 2 листа альбомных будет: 1 лист с картинкой и 2 лист (там много листов, так как английский текст дублирует китайский).Сколько по времени это займет и сколько будет стоить?

5 лет назад
ivan2017
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