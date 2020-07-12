Нарисовать схемы в ВИЗИО по образу с файлов JPEG

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок589 просмотров

Уважаемые коллеги! Необходимо в Визио создать четкую копию файлов JPEG, который я прилагаю к письму, там 6 страниц в вордовском файле. 

5 лет назад
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