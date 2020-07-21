Переводчик, копирайтер Добрый день! Я получаю высшее лингвистическое образование в МГЛУ г. Минска, свободно владею английским языком
Образование: БГМУ, специальность - врач, МГЛУ, специальность - переводчик (английский язык); курсы английского языка (Iternational House, 3 года), курсы польского языка (уровень B1), в данный момент изучаю испанский язык (уровень начальный)
Грамотная письменная и устная речь, есть опыт работы в написании научных работ и переводах. Я ответственная и выполняю любую работу строго в сроки. Наличие свободного времени и желания!
Спасибо за рассмотрение моей заявки!
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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
3 года назад
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