Убрать наводки MP3

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки250 просмотров

Есть аудио-файл, к сожалению записан на диктофон неудачно. Слышны громкие наводки, помехи. Местами наводки пропадают, слышна нормальная речь. Нужно исправить, если возможно

5 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Альбина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад