Проверить текст на сайте на ошибк

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт75 заявок1393 просмотра

Добрый день!

Необходимо проверить текст на сайте на предмет ошибок. ( сайт https://clck.ru/PgMwd Страницы Главная, Услуги, Проеты)

Исправления фиксировать в документе (гугл докс или ворд).

Пометить исправления цветом.

В заявке указывайте сроки и стоимость.

5 лет назад
vertyaev
Вертяев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ася
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Лиза
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Лилиана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Изабелла
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
34 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
61 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Ирма
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Зарина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Оля
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Азиза
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Тимур
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Ирина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
10 отзывов
5 лет назад
Арина
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юля
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Анна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Алина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Альбина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Светлана
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анфиса
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Нина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Таша
 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
46 отзывов
5 лет назад
Оксана
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
46 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
32 отзыва
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Любовь
 
60 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
86 отзывов(-1)
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
49 лет
9 лет в сервисе
Была
31 минуту назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сухроб
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ульяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 отзыва
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад