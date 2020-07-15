Проверить текст на сайте на ошибк

Нужно сегодня до 20 часов по московскому времени сделать шпаргалки. Суть в чем. Есть перечень из 103 вопросов и отдельно перечень ответов. Нужно набрать вопросы и под ними подписать ответы. Под каждым вопросом нужный ответ. ...