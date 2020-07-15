Нужно отредактировать 62 страницы текстового документа. Орфография, знаки препинания.
Проверить текст на сайте на ошибк
Добрый день!
Необходимо проверить текст на сайте на предмет ошибок. ( сайт https://clck.ru/PgMwd Страницы Главная, Услуги, Проеты)
Исправления фиксировать в документе (гугл докс или ворд).
Пометить исправления цветом.
В заявке указывайте сроки и стоимость.
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