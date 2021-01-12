Задание на создание картинки фермы со специальными элементами

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1. Ориентировочный макет представлен во вложении в pdf-файле.

2. Формат А4 с границами 1 см с каждой стороны

3. Стиль рисунка анимационный, но не мультяшный аналогичен представленной корове.

4. Нарисовать необходимые элементы на ферме. Добавить готовый элемент (кибер-корова) и дорисовать на ней нужные фрагменты из pdf-макета.

a. На корове убрать красную надпись.

5. Тексты и надписи сделать читаемыми и видимыми в разумном масштабе (ориентировочно 14 шрифт.

6. Цвета и контраст: яркий, четкость и цветопередача средняя.

Цель: отображение инструментов автоматизирующих молочную ферму. 

Результат: Нарисованная картинка фермы с элементами из pdf-макета. Формат исходного файла из используемой графической системы, а также готовый экспорт в jpeg и png.

ТЗ, макет и расшифровка элементов: https://drive.google.com/drive/folders/1_ywa6LhnTa_SxhQZ5zmGVv2UEKAhzN5S?usp=sharing

3 года назад
yulii
Юрий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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