Обложка для подкаста

Иллюстрации и РисункиЗавершен33 заявки528 просмотров
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 Нужно сделать обложку для подкаста

Тематика – астроном рассказывает о космосе и далеких планетах, своеобразное путешествие по Галактике

https://podcast.ru/1535070739

Ищу человека, который интересуется темой космоса, с визуальными идеями

Размеры обложки — от 1400 х 1400 до 3000 х 3000 px

3 года назад
guest_1610131839381
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DimmixUA
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Человек с идеями и профессионал, но при этом гибок ко мнению заказчика. Оперативно все сделал и поправил по замечаниям, результат отличный!
Четкое тз, правки по делу, своевременная оплата. Надеюсь, будем еще отрудничать
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