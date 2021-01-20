Художник. Иллюстрации, концепт-арт персонажи и окружение, диджитал-портреты, скетчинг.
Более 10 лет опыта в художественной сфере, от создания hidden-object до реалистичной живописи маслом на холсте. Знание композиции, перспективы, цвето- свето- построения форм, образное мышление, творческий подход к работе.
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Портфолио
- Диджитал-скетчинг58 просмотров
- Диджитал-скетчинг51 просмотр
- Диджитал-скетчинг42 просмотра
- Шаржи-стилизация52 просмотра
- Шаржи-стилизация23 просмотра
- Портреты\шаржи\картины39 просмотров