Комиксы

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок75 просмотров
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Есть работа по созданию комиксов об истории шахмат, порядка 1500 картинок для трёх книг. 

3 года назад
guest_16102722850938
3 года в сервисе
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3 года назад