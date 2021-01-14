Отрисовать по готoвым коллажам для соц сетей

[table]Здравствуйте, ищу иллюстраторов или иллюстратора для отрисовки по черновым коллажам.

Должен быть хороший стиль или интересный, личный стиль иллюстрации,

небольшие реализации или идеи в график дизайне это плюс. Сами коллажи

уже существуют, ищу свободных на сегодня иллюстраторов, которые к вечеру

или к утру сдадут готовый рисунок. Поэтапная проверка, пожалуйста, не

пишите, если вы планируете начать только завтра/во вторник. Предлагайте

ваши тарифы. Cпасибо.

Обязательные требованияЧистые иллюстрации. Хороший, личный стиль, быстрая работа. Есть узнаваемые

люди (в рисунках) - нужно нарисовать так, чтобы они были узнаваемыми.

Формат : можно иллюстратор, можно фотошоп. раз в 2 часа отправлять на

проверку. Обязательна доступность, вокальная связь и предварительное

собеседование по уточнению деталей по мессенджеру (скайп в преференции).

Спасибо.