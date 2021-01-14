Отрисовать по готoвым коллажам для соц сетей

Нужно отрисовать схему более современно http://sendanywhe.re/IKATRJ8H
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Здравствуйте, ищу иллюстраторов или иллюстратора для отрисовки по черновым коллажам.
Должен быть хороший стиль или интересный, личный стиль иллюстрации,
небольшие реализации или идеи в график дизайне это плюс. Сами коллажи
уже существуют, ищу свободных на сегодня иллюстраторов, которые к вечеру
или к утру сдадут готовый рисунок. Поэтапная проверка, пожалуйста, не
пишите, если вы планируете начать только завтра/во вторник. Предлагайте
ваши тарифы. Cпасибо.
Обязательные требованияЧистые иллюстрации. Хороший, личный стиль, быстрая работа. Есть узнаваемые
люди (в рисунках) - нужно нарисовать так, чтобы они были узнаваемыми.
Формат : можно иллюстратор, можно фотошоп. раз в 2 часа отправлять на
проверку. Обязательна доступность, вокальная связь и предварительное
собеседование по уточнению деталей по мессенджеру (скайп в преференции).
Спасибо.
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