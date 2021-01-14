Здравствуйте, требуется подобрать для 6 категорий подходящие фотографии и сделать типовые актуальные. Шаблон для использования есть. Пишите стоимость в рублях и время за которое сделаете.
Придумать концепцию серии иллюстраций для корп.сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется разработка сайта для завода, производящего бетон.
Сайт будет разрабатываться на вордпрессе с шаблоном.
Чтобы разбавить дефолтный шаблон чем-то интересным и вовлекающим, хочется использовать на страницах иллюстрации.
Задача такая:
1. Придумать тему или темы (для выбора) серии иллюстраций. Почему пишу "серии" — нужно, чтобы иллюстрации продолжали какую-то идею.
2. Подобрать примеры стилей, в которых можно выполнить иллюстрации.
Тематика - бетон, производство бетона.
Категории у сайта такие:
- бетон
- марки бетона (М100 - М450)
- растворы на отсеве (марки 50 - 200)
- аренда бетононасосов
- аренда глубинных вибраторов (это для уплотнения бетона при заливке)
- заливка фундамента
Эта задача именно для поиска идеи.
Подбирать иллюстратора буду по понравившемуся в подобранных примерах стилю.
Пожалуйста, указывайте бюджет на задачу.
Выбирать исполнителя буду либо по примерам идей в отклике — исполнитель продемонстрирует направление мысли и я пойму, что он мыслит нужными мне категориями. Или по реализованным идеям в портфолио.
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