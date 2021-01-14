Придумать концепцию серии иллюстраций для корп.сайта

Планируется разработка сайта для завода, производящего бетон.

Сайт будет разрабатываться на вордпрессе с шаблоном.

Чтобы разбавить дефолтный шаблон чем-то интересным и вовлекающим, хочется использовать на страницах иллюстрации.

Задача такая:

1. Придумать тему или темы (для выбора) серии иллюстраций. Почему пишу "серии" — нужно, чтобы иллюстрации продолжали какую-то идею.

2. Подобрать примеры стилей, в которых можно выполнить иллюстрации.

Тематика - бетон, производство бетона.

Категории у сайта такие:

- бетон

- марки бетона (М100 - М450)

- растворы на отсеве (марки 50 - 200)

- аренда бетононасосов

- аренда глубинных вибраторов (это для уплотнения бетона при заливке)

- заливка фундамента

Эта задача именно для поиска идеи.

Подбирать иллюстратора буду по понравившемуся в подобранных примерах стилю.

Пожалуйста, указывайте бюджет на задачу.

Выбирать исполнителя буду либо по примерам идей в отклике — исполнитель продемонстрирует направление мысли и я пойму, что он мыслит нужными мне категориями. Или по реализованным идеям в портфолио.