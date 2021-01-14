Нарисовать пару картинок в Фотошопе

Мне нужно сделать комикс из 3-4 действий, на основе стиля Кейта Хэйринга. Это задание на учебу, прикрепляю свои идеи(примерно так должно выглядеть, но это просто копии картинок художника)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, как и в прошлый раз нужно нарисовать пару маленьких картинок в фотошопе по инструкции.
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