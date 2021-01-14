Нарисовать пару картинок в Фотошопе

Добрый день. Я предприниматель. Пишу три книги. Мне нужно сделать три креативные обложки. Формат - Бизнес. Предоставлю всю информацию и фото. Так же нужны будут иллюстрации в дальнейшем. Задача - креативно и главное что- бы ...