Нужно отрисовать схему более современно

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок752 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать схему более современно http://sendanywhe.re/IKATRJ8H

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
  • Похожие заказы

  • 2d Персонажи для игры

    Ищем художника, нужно нарисовать 20 персонажей для игры. Примерный стиль: [url=https://illustrators.ru/away?link=https://ibb.co/gT9KkrZ]https://ibb.co/gT9KkrZ[/url] [url=https://illustrators.ru/away?link=https://ibb.co/qD3L13B]https://ibb.co/qD3L13B[/url] [url=https://illustrators.ru/away?link=https://ibb.co/WPpcKLZ]https://ibb.co/WPpcKLZ[/url] [url=https://illustrators.ru/away?link=https://ibb.co/VQSjSDc]https://ibb.co/VQSjSDc[/url] [url=https://illustrators.ru/away?link=https://ibb.co/f483NhB]https://ibb.co/f483NhB[/url] [url=https://illustrators.ru/away?link=https://ibb.co/BTx7Wj9]https://ibb.co/BTx7Wj9[/url]

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать концепцию серии иллюстраций для корп.сайта

    Планируется разработка сайта для завода, производящего бетон.  Сайт будет разрабатываться на вордпрессе с шаблоном. Чтобы разбавить дефолтный шаблон чем-то интересным и вовлекающим, хочется использовать на страницах иллюстрации. Задача такая: 1. Придумать тему или темы (для выбора) серии иллюстраций. ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать актуальное для инстаграм

    Здравствуйте, требуется подобрать для 6 категорий подходящие фотографии и сделать типовые актуальные. Шаблон для использования есть. Пишите стоимость в рублях и время за которое сделаете.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Комикс в 3 действия.

    Мне нужно сделать комикс из 3-4 действий, на основе стиля Кейта Хэйринга. Это задание на учебу, прикрепляю свои идеи(примерно так должно выглядеть, но это просто копии картинок художника)

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Комиксы

    Нужен художник комиксов по истории шахмат. Нужно порядка 1500 картинок для трёх книг. Желательно знание английского языка.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задание на создание картинки фермы со специальными элементами

    1. Ориентировочный макет представлен во вложении в pdf-файле. 2. Формат А4 с границами 1 см с каждой стороны 3. Стиль рисунка анимационный, но не мультяшный аналогичен представленной корове. 4. Нарисовать ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложка для подкаста

    Нужно сделать обложку для подкаста Тематика – астроном рассказывает о космосе и далеких планетах, своеобразное путешествие по Галактике [url=https://podcast.ru/1535070739]https://podcast.ru/1535070739 [/url]Ищу человека, который интересуется темой космоса, с визуальными идеями Размеры обложки — от 1400 х 1400 до 3000 х ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад