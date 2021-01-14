2d Персонажи для игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки882 просмотра
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Ищем художника, нужно нарисовать 20 персонажей для игры. Примерный стиль:

https://ibb.co/gT9KkrZ

https://ibb.co/qD3L13B

https://ibb.co/WPpcKLZ

https://ibb.co/VQSjSDc

https://ibb.co/f483NhB

https://ibb.co/BTx7Wj9

3 года назад
guest_16108222225569
3 года в сервисе
Был
3 года назад