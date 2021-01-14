Новое имя ART компании

Друзья, всем теплый творческий привет. В скором времени наши площадки для творческих людей будут обновлены + планируется открытие еще нескольких.

В связи с этим, нужно придумать имя, которое ляжет в основу сайта и в итоге объединит ВСЮ СЕТЬ проектов. Думаем, лучше иллюстраторов с этим никто не справится.

Один из наших пабликов (для понимания сути, смотрите закреп):

https://t.me/joinchat/V2TPvEx8jWjhCkAq

Ждем ваших заявок! Всем хорошего дня :)