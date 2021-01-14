Нарисовать пчелку

Добрый день! Меня зовут Ульяна и я пеку торты на заказ. Хочу сделать инстаграм профиль своей домашней кондитерской "Счастливая пчёлка" более узнаваемым, а в дальнейшем рисунок использовать для печати стикеров и визиток. Поэтому перед работой ознакомьтесь, пожалуйста, с требованиями к формату изображения для печати стикеров.

Хотелось бы изобразить целый или оборванный венок с цветами нежных оттенков (пример ниже) и пчелку внутри него или может на нем, которая счастлива, потому что занимается своим делом. Можно добавить сладости в виде мёда, пирожного или тортика. Понравился ваш стиль изображений. Хочется получить результат, опираясь на изображения, представленные ниже.

Напишите, пожалуйста, как видите эту работу именно вы. Подскажите, какая будет стоимость такой работы и к какому времени ждать результат. Буду рада с вами поработать.