mi_zu

Марина Ельтинова mi_zu

 
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Иллюстрации

Здравствуйте, я Марина. Начинающий художник иллюстратор. Закончила художественную школу и курсы по графическому дизайну. Работаю в программах: Krita, Photoshop, SAI.

Что я рисую:

  • Растровые иллюстрации,
  • Комиксы,
  • Аватарки, стикеры, баннеры и обложки для социальных сетей,
  • Принты и открытки.
Работаю преимущественно в стилях аниме и манга, но могу рисовать и в других стилистиках, подстраиваюсь под потребности заказчика. 

Как работаю с заказами?

  • Связываюсь с вами и присылаю бланк ТЗ. Жду, когда вы определитесь с желаними и ожидаемым результатом.
  • Вы присылаете мне заполненное ТЗ, мы обговариваем детали заказа и я приступаю к работе.
  • По мере выполнения работы присылаю вам то, что получается. Вы смотрите, определяетесь нужны ли правки.  При выполнении наброска 3 правки бесплатно, последующие за доплату: 1 правка -1$. На финальном этапе, когда работа уже залита цветом и проработаны детали, все правки за дополнительную стоимость: 1 правка - 2$.
  • Работа готова, все правки внесены. Я присылаю вам работу, вы переводите оплату.
Буду рада поработать с вами ). 

Контакты для связи:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: 7-918-585-05-19  