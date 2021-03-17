Иллюстрации

Здравствуйте, я Марина. Начинающий художник иллюстратор. Закончила художественную школу и курсы по графическому дизайну. Работаю в программах: Krita, Photoshop, SAI.

Что я рисую:

Растровые иллюстрации,

Комиксы,

Аватарки, стикеры, баннеры и обложки для социальных сетей,

Принты и открытки.

Работаю преимущественно в стилях аниме и манга, но могу рисовать и в других стилистиках, подстраиваюсь под потребности заказчика.

Как работаю с заказами?

Связываюсь с вами и присылаю бланк ТЗ. Жду, когда вы определитесь с желаними и ожидаемым результатом.

Вы присылаете мне заполненное ТЗ, мы обговариваем детали заказа и я приступаю к работе.

По мере выполнения работы присылаю вам то, что получается. Вы смотрите, определяетесь нужны ли правки. При выполнении наброска 3 правки бесплатно, последующие за доплату: 1 правка -1$. На финальном этапе, когда работа уже залита цветом и проработаны детали, все правки за дополнительную стоимость: 1 правка - 2$.

Работа готова, все правки внесены. Я присылаю вам работу, вы переводите оплату.

Буду рада поработать с вами ).

Контакты для связи:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: 7-918-585-05-19