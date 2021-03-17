Иллюстрации
Здравствуйте, я Марина. Начинающий художник иллюстратор. Закончила художественную школу и курсы по графическому дизайну. Работаю в программах: Krita, Photoshop, SAI.
Что я рисую:
- Растровые иллюстрации,
- Комиксы,
- Аватарки, стикеры, баннеры и обложки для социальных сетей,
- Принты и открытки.
Как работаю с заказами?
- Связываюсь с вами и присылаю бланк ТЗ. Жду, когда вы определитесь с желаними и ожидаемым результатом.
- Вы присылаете мне заполненное ТЗ, мы обговариваем детали заказа и я приступаю к работе.
- По мере выполнения работы присылаю вам то, что получается. Вы смотрите, определяетесь нужны ли правки. При выполнении наброска 3 правки бесплатно, последующие за доплату: 1 правка -1$. На финальном этапе, когда работа уже залита цветом и проработаны детали, все правки за дополнительную стоимость: 1 правка - 2$.
- Работа готова, все правки внесены. Я присылаю вам работу, вы переводите оплату.
Контакты для связи:
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 7-918-585-05-19
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Портфолио
- Карточка персонажа для комикса45 просмотров
- Карточка персонажа49 просмотров
- Стилизованный портрет на основе фото59 просмотров
- Цветная иллюстрация для комикса60 просмотров