KKKonstantin

Константин KKKonstantin

 
34 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мечтаю стать ФРИЛАНСЕРОМ

Мне 31 год, закончил колледж и университет по профессии информационные системы, работал в течении 10 лет дизайнером-оператором-фотографом. Работал в таких программах как Photoshop, lightroom, немного в 3dsmax, adobe premiere. Нахожусь практически 24/7 на связи. Готов к новой, интересной работе. 

Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нужно написать красивым почерком 3 слова и сфотографировать
Выбрал данного исполнителя и остался очень доволен! Задание выполнил очень быстро и качественно, без нареканий. Нужно было кое-что подправить - подправил без промедлений. Короче, буду обращаться еще и крайне рекомендую)