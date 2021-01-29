KKKonstantin

Мечтаю стать ФРИЛАНСЕРОМ
Мне 31 год, закончил колледж и университет по профессии информационные системы, работал в течении 10 лет дизайнером-оператором-фотографом. Работал в таких программах как Photoshop, lightroom, немного в 3dsmax, adobe premiere. Нахожусь практически 24/7 на связи. Готов к новой, интересной работе.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Выбрал данного исполнителя и остался очень доволен! Задание выполнил очень быстро и качественно, без нареканий. Нужно было кое-что подправить - подправил без промедлений. Короче, буду обращаться еще и крайне рекомендую)