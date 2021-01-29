KKKonstantin

Мечтаю стать ФРИЛАНСЕРОМ

Мне 31 год, закончил колледж и университет по профессии информационные системы, работал в течении 10 лет дизайнером-оператором-фотографом. Работал в таких программах как Photoshop, lightroom, немного в 3dsmax, adobe premiere. Нахожусь практически 24/7 на связи. Готов к новой, интересной работе.