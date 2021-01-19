Инфографика для страницы продукта на Амазон

Нам необходимо сделать А+ контент для наших товаров на Амазон – кухонная утварь.

Важно чтобы контент был в одном стиле и смотрелся гармонично(примеры дизайна и подачи прикреплены).

1) Прикрепляю примерную структуру А+ контента, который мы хотим видеть по общей композиции.

+numnum-2

2) Фирменные цвета нашего бренда

Чтобы Вы лучше понимали, что нам необходимо, отправляю ссылку на наш существующий А+ контент(раздел Product Description) – мы хотели бы видеть что-то похожее по стилистике:

www.amazon.com/Deiss-Citr...

Но мы так же открыты к новым идеям:)

Ждем примеры Ваших работ и Вашу цену за создание А+ контента.