Обработать физическую карту региона

Есть нанесенный маршрут по Азии (несколько отдельных участков на карте. см вложение). Нужно повторить эту карту, обработав её для возможности печати на холст в размере 50 на 40 см.

Т.е. основная задача увеличить участки карты с сохранением резкости. Отдельным слоем нанести сам маршрут.

Дополнительно. добавить по одному шаблону надписей и рамки под превью фото. добавить стилизацию рамок участков маршрута, м.б. текстуры воды, заменить на более качественные иконки, стрелки.

Исходник - карта Гугл с нанесенным маршрутом.

Здесь важно учесть, что не нужно увеличивать всю карту до 50х40 см. а нужно увеличить по-отдельности участки в блоках и их уже разместить на холсте 50х40. + на холсте не нужно полностью "забивать" пространство, как сейчас. т.к. оно понадобится мне для дальнейшего оформления карты добавлением превью фоток.

Результат нужен в формате фотошопа. растр

данная карта- мой маршрут путешествия. заказывается для распечатывания на постер на стену для личных целей. поэтому ценник завышать не нужно