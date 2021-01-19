Фоны для мультипликационного фильма

Требуется digital-художник для серии заказов по отрисовке фонов для мультипликационного фильма. Специалисту будет предоставлена цветовая схема, png-секвенция с покадровой анимацией, под которую необходимо нарисовать фон, и схематическое обозначение объектов композиции. Необходимо в cartoon-стиле, с упрощением деталей, создать фоны для нескольких десятков кадров. Почти концепт-арт, почти.

В некоторых случаях фон будет заблюрен, и его проработка не требуется. В некоторых — находится в фокусе, и необходима прорисовка объектов и зданий. Соответственно, оплата подразумевается покадровая, с разной стоимостью одного изображения в зависимости от сложности его производства. Просьба писать вилку цен — вашу цену за заблюренный недетализированный фон (т.е. за такую вот атмосферную подложку) и за отлично проработанный рисунок.

От Вас необходимо указать: вилку цен за одну работу, ссылку на ваш artstation (если тут это можно) или работы (так, чтобы я точно смог проверить авторство), и скорость Вашей работы. Важное требование: откликайтесь, только если Вы рисуете концепт-арт, лендскейпы и т.п. Не испытывайте свои силы. И обязательно прикрепляйте хотя бы один ваш пейзажик.

Не важно, в какой среде Вы работаете. Главное, чтобы я открыл ее в фотошопе и увидел (когда надо) слои.

Рисовать нужно будет: немецкие поля, ночной кабинет, пейзажи экваториальной Африки. Работаем в ритме, лучше – результат, близкий к концепт-артам, но быстрый; чем детализированный, но медленный. Прикрепляю референсы и анимационный тест.

Спасибо. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Аним. тест

Работы автора по этой ссылке - главный референс, не прикрепляю их