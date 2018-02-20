IoannSergeich

Иван IoannSergeich

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Анимация, игры и DigitalArt

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Отзывы заказчиков

slk123
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Создать эффект дыма в After Effects
Все на высшем уровне!
Очень быстро нашли общий язык, работаем уже не в первый раз и понимаем друг друга чуть ли не с полуслова :) Всем советую.
Ответный отзыв
slk123
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Клип todo list
Отличная работа!
Отличный заказчик! Всегда четко формулирует задачу, подстраивается под исполнителя, дает нужные референсы и исходники по просьбе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем советую.
Ответный отзыв
slk123
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видео + подгон субтитров по уже готовому AE файлу
Как обычно - все на высоте! Не раз работали с данным исполнителем - всегда получал качественный, а главное очень быстрый результат! Одно удовольствие работать с Иваном, советую всем.
Отличный заказчик! Работаем не первый раз, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
slk123
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Ролик в AE для экрана в торговом центре
Как обычно (работаем с исполнителем не в первый раз) - все на высоте! Результат на уровне высшего пилотажа. Очень быстро и качественно выполненная работа. Советую всем Спасибо!
Работаем не первый раз, все отлично! Четкая формулировка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Обработка видео-роликов
Спасибо Ивану! Все быстро, качественно, рекомендую!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, четкое осознание заказа, моментальная оплата. С удовольствием поработаю с Вадимом еще.
Ответный отзыв
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Анимация
3 отзыва
$10/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
3 отзыва
$5/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга