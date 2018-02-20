Анимация, игры и DigitalArt
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Очень быстро нашли общий язык, работаем уже не в первый раз и понимаем друг друга чуть ли не с полуслова :) Всем советую.
$8
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда четко формулирует задачу, подстраивается под исполнителя, дает нужные референсы и исходники по просьбе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем советую.
$10
10 баллов
7 лет назад
Как обычно - все на высоте! Не раз работали с данным исполнителем - всегда получал качественный, а главное очень быстрый результат! Одно удовольствие работать с Иваном, советую всем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Работаем не первый раз, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$12
10 баллов
7 лет назад
Как обычно (работаем с исполнителем не в первый раз) - все на высоте! Результат на уровне высшего пилотажа. Очень быстро и качественно выполненная работа. Советую всем Спасибо!
Ответный отзыв
Работаем не первый раз, все отлично! Четкая формулировка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.
$20
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Ивану! Все быстро, качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, четкое осознание заказа, моментальная оплата. С удовольствием поработаю с Вадимом еще.
Анимация
3 отзыва
$10/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
3 отзыва
$5/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга