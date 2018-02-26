slk123

Шап Слава slk123

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

IoannSergeich
Иван 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Создать эффект дыма в After Effects
Очень быстро нашли общий язык, работаем уже не в первый раз и понимаем друг друга чуть ли не с полуслова :) Всем советую.
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
IoannSergeich
Иван 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Клип todo list
Отличный заказчик! Всегда четко формулирует задачу, подстраивается под исполнителя, дает нужные референсы и исходники по просьбе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем советую.
Отличная работа!
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IoannSergeich
Иван 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видео + подгон субтитров по уже готовому AE файлу
Отличный заказчик! Работаем не первый раз, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Как обычно - все на высоте! Не раз работали с данным исполнителем - всегда получал качественный, а главное очень быстрый результат! Одно удовольствие работать с Иваном, советую всем.
Ответный отзыв
IoannSergeich
Иван 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Ролик в AE для экрана в торговом центре
Работаем не первый раз, все отлично! Четкая формулировка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.
Как обычно (работаем с исполнителем не в первый раз) - все на высоте! Результат на уровне высшего пилотажа. Очень быстро и качественно выполненная работа. Советую всем Спасибо!
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SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Короткий клип в Adobe Animate
Отлично поработали со Славой. Мгновенно предоставил необходимые материалы для работы. Таки да, одни положительные эмоции от сотрудничества с ним. Дай Бог, ещё поработаем!!!
Очень доволен качеством исполнения, действительно профессиональный результат. Также очень благодарен за скорость выполнения! Рекомендую к сотрудничеству!
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