Требуется специалист API Salesforce в проект по созданию веб приложения по совмещению API Salesforce и еще дополнительного и более простого API. Т.з - будет высланно в личной переписке с фрилансером.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуется вырезать определенный промежуток времени из видеоТребуется поменять субтитры на другой язак в файле AEВидеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, я заинтересован заказать пару дизайнов. И если все пойдет хорошо - начать сотрудничать на постоянной основе. Пока что речь идет о дизайне двух логотипов. Логотип 1 Речь идет о разработке ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $12
Нужно создать ролик в After Effects - 4 кадра, по готовому дизайнуЗавершен7 лет назад
- $15
Т.з. обсудим с подходящим фрилансером.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Сделать видео со сменой предложений и логотипамиВидеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Создать эффект дыма на фотографией чашки кофе, Размер: 1080Х1920 Видео нужно закрыть по следующим требованиям: https://www.facebook.com/business/ads-guide/video/instagram-story/trafficОбработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Нужно сделать анимацию - появление элементов и остановить (без продолжения). Конечный результат нужен в mp4 формате, работа должна быть сделана в Adobe Animate.Завершен7 лет назад
- $5
Требуется отрисовать образ человека для анимации. Точное т.з. высылаю выборочноЗавершен7 лет назад
Нужно сделать анимацию по примеру данного клипа: https://we.tl/5ZSkufxwA8, т.е. просто анимировать как выезжают все элементы и останавливаются. Конечный результат нужен в mp4 формате, работа должна быть сделана в Adobe Animate. Прилагаю готовый дизайн который нужно ...Завершен7 лет назад
Есть 8 проектов с 5 готовыми размерами баннеров в каждом. Нужно подгнать все проекты под требования DCM: https://support.google.com/dcm/partner/answer/3145300?hl=en И в каждом проекте сделать 3 новых размер Примеры и доп. ...Баннеры7 заявокЗакрыт7 лет назад