Озвучить тучного мужчину

Необходимо записать пару предложений на хороший микрофон, чтобы озвучить персонажа мультфильма - Иоганна Себастьяна Баха. Да-да, не спрашивайте, это странно. И нужно попасть в типаж тучного важного мужчины. Погуглите портреты. Можете стилизовать голос - прекрасно. Мне кажется, говорил он либо басом, либо баритоном. Не отвечайте так просто на этот заказ - шлите тест голоса. Попытайтесь произнести фразу как можно более эмоционально, и я вас выберу.

Необходимо повторить (интонационно и по тексту) слова из прикрепленной аудиозаписи. Дублирую текстом: "Альберт! Приди в себя. Только подумай, каких высот мы могли бы достичь! Неужели ты одним поступком похоронишь свой талант? Опомнись! Вспомни о своем НАСТОЯЩЕМ ДОЛГЕ, Альберт".

Альберт - ударение на А.

Спасибо, жду характерных голосов.