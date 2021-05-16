Планируется создать видео с притчами ( для ютуба) требуется голос диктора который может записать начитку самой притчи (есть готовый текст). Предлагайте свою цену за 1 симвоо или за 1000 символов. Так же пишите телегу напишу ...
Озвучить тучного мужчину
Необходимо записать пару предложений на хороший микрофон, чтобы озвучить персонажа мультфильма - Иоганна Себастьяна Баха. Да-да, не спрашивайте, это странно. И нужно попасть в типаж тучного важного мужчины. Погуглите портреты. Можете стилизовать голос - прекрасно. Мне кажется, говорил он либо басом, либо баритоном. Не отвечайте так просто на этот заказ - шлите тест голоса. Попытайтесь произнести фразу как можно более эмоционально, и я вас выберу.
Необходимо повторить (интонационно и по тексту) слова из прикрепленной аудиозаписи. Дублирую текстом: "Альберт! Приди в себя. Только подумай, каких высот мы могли бы достичь! Неужели ты одним поступком похоронишь свой талант? Опомнись! Вспомни о своем НАСТОЯЩЕМ ДОЛГЕ, Альберт".
Альберт - ударение на А.
Спасибо, жду характерных голосов.
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