Записать голосовое приветствие на немецком языке

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Закрыт6 заявок754 просмотра

Требуется носитель немецкого языка для записи голосового приветствия на 5-10 секунд. Выполнить нужно как можно скорее. Стоимость предлагайте. Предпочтительный способ связи - телеграм.

4 года назад
guest_16210876650344
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