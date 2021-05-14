Озвучка диктором

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Закрыт81 заявка2052 просмотра

Всем привет. Ищем диктора, для озвучки текстов, длина одного текста примерно на 5 или 10 минут. Возможно постоянное, долгосрочное сотрудничество. Присылайте, пожалуйста, примеры и ориентировочную стоимость, желательно в личное сообщение.  

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