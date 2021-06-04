Диктор

У меня есть голос,который многих вдохновляет. Я хочу по максимуму использовать свой голос,что бы как можно больше людей его слышало.Мой чувственный голос, как магнит, он манит, продаёт и поздравляет.

Он прекрасно подойдет как для рекламы, так и для документального фильма.

Всегда индивидуальный подходит к каждому заданию.

Окончила школу актерского мастерства,там поставили голос,и правильность передачи эмоций в произведениях.

Есть опыт в сфере озвучивания. Имеются навыки оратора