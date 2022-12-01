Актёр озвучания, диктор

Добрый день!

Я занимаюсь закадровой озвучкой и дубляжом, в том числе оказываю дикторские услуги. Девять лет практики на сцене московского театра на актёрских курсах, в прошлом актёр квестов.

Яркий голос, свежее звучание! Широкие тембральный и эмоциональный диапазоны: от разрывающего позитива до замогильного бормотания, от наивного подростка до сурового серверного мужика.

Официальный голос канала "Доктор Боб", диктор аудиосериала "Бѣлый Сѣверъ". Работал с такими заказчиками, как Wargaming, Додо, СтройМаг и пр.

Больше моих работ на ЯндексДиске: https://disk.yandex.ru/d/UTHkHoNPpXF6oA?w=1