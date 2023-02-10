Диктор. Озвучивание.

Привет. Меня зовут Павел. Рад знакомству. Очень люблю читать. Вслух. Дошло до того, что закончил "Шоу-школу - Останкино" как радиоведущий и актер озвучания.

Теперь готов озвучить своим голосом любую рекламу, аудиокнигу или поговорить о жизни вместо героя какого-нибудь фильма или мультфильма, даже на английском - легко!

Обожаю это делать. Это мое всё, прямо как сосудосуживающие капли при насморке.

Примеры работ здесь: https://disk.yandex.ru/d/l2IQg2PcCjpSMg?w=1 Рад помочь)