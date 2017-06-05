Pavel_G_

Павел Pavel_G_

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Диктор, актер, вокалист

Санкт-Петербург. Опыт работы на студиях более 20 лет в качестве диктора, актера, вокалиста. Тенор-баритон.  Русский и Английский языки. Есть возможность качественной записи голоса на своем оборудовании. Сроки и стоимость работ обсуждаются индивидуально, в зависимости от сложности и объема текста.

[email protected]

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Отзывы заказчиков

Zyzyka_
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Озвучить сказку
озвучка понравилась
Спасибо за заказ и положительный отзыв!
Ответный отзыв
dmitryweblancer
Дмитрий 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов
$25
10 баллов
5 лет назад
Переозвучка фрагмента фильма
Креативно выполнил задачу, всё отлично. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, адекватные требования, приятное и продуктивное общение, оплата в срок. Искренне рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Нужна профессиональная переозвучка
Все супер! спасибо
Отличный заказчик! Четкая постановка задач, продуктивное общение и своевременная оплата. Надеюсь на сотрудничество в будущем!
Ответный отзыв
Озвучивание
3 отзыва
$7/час
от $7от 2 часов
нет рейтинга