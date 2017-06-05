Диктор, актер, вокалист

Санкт-Петербург. Опыт работы на студиях более 20 лет в качестве диктора, актера, вокалиста. Тенор-баритон. Русский и Английский языки. Есть возможность качественной записи голоса на своем оборудовании. Сроки и стоимость работ обсуждаются индивидуально, в зависимости от сложности и объема текста.

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