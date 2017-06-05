Диктор, актер, вокалист
Санкт-Петербург. Опыт работы на студиях более 20 лет в качестве диктора, актера, вокалиста. Тенор-баритон. Русский и Английский языки. Есть возможность качественной записи голоса на своем оборудовании. Сроки и стоимость работ обсуждаются индивидуально, в зависимости от сложности и объема текста.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
озвучка понравилась
Ответный отзыв
Спасибо за заказ и положительный отзыв!
$25
10 баллов
5 лет назад
Креативно выполнил задачу, всё отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, адекватные требования, приятное и продуктивное общение, оплата в срок. Искренне рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$90
10 баллов
8 лет назад
Все супер! спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задач, продуктивное общение и своевременная оплата. Надеюсь на сотрудничество в будущем!
Озвучивание
3 отзыва
$7/час
от $7от 2 часов
нет рейтинга