Добрый день! Нужно озвучить переписку в вайбере. Канал ветеринарной клиники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучить сказку Красная шапочка. (файл в приложении).
Пожалуйста, сразу указывайте стоимость. и примеры с вашим голосом.
(Так же могу купить уже готовые озвученные вами сказки, конечно если там не действуют авторские права на текст )
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