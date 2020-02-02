Нужно записать мужской вокал в стилистике хип-хопа, рэпа

Нужно озвучить этого персонажа. Сам по себе персонаж толстый, ему лет 40. Грубый голос. Эмоции описал в скобках. – Малец, коктейль мне забабахай какой-нибудь. (нагло) – Ну ты тормоз или как? На свой вкус сделай мне коктейль, ...
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Есть лирический хип-хоп (минус и текст), требуется исполнение, похожее на вокал Адлера Коцбы, Джони или что то подобное.
Присылайте Ваши примеры.
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