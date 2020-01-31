Здравствуйте хотел бы заказать озвучку

Не стандартный но реальный перевод слов с озвучкой как Дисней мультик Скрудж Макдак
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Здравствуйте,я бы хотел у вас заказать озвучку примерно на 1-2 мин,возможно ли это сделать?
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