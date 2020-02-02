Записать три аудио—приветствия для автоответчика

ОзвучиваниеЗакрыт41 заявка520 просмотров
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Необходимо записать три аудио—приветствия для автоответчика от лица девушки: 

  • Приветствие в рабочее время
  • Сотрудник не берет трубку
  • Приветствие в нерабочее время
Сценарий для озвучки готов. Аудио файлы необходимо записать в формате: Максимальный размер файла - 15 MBПоддерживаемые форматы: mp3, wav. Для быстрого ответа, присылайте свои личные примеры записанных аудио приветствий. 
4 года назад
prixodckoe
Приходько 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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