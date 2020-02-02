Нужен красивый женский голос (сексуальный, нежный) для ролика с рекламой ютуб-канала. Запишите фразу: "Подпишись на канал ЭТО ТЕСТ и не забудь прожать колокольчик, увидимся на стриме!"или любое предложение не менее 13 слов. В случае, сотрудничества, ...
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Необходимо записать три аудио—приветствия для автоответчика от лица девушки:
- Приветствие в рабочее время
- Сотрудник не берет трубку
- Приветствие в нерабочее время
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