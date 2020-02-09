Озвучить стих с кратким вступлением

Есть видео-ряд. Необходима профессиональная озвучка его по нашему ТЗ для размещения рекламы в FB / Twitter на русском/ английском и грузинском языках: это закадровая музыка/ закадровый текст/ прямой текст интервью. Все это связать. Озвучка на русском и английском- с ...