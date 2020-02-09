Озвучить стих с кратким вступлением

$3
ОзвучиваниеЗавершен12 заявок315 просмотров
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Озвучить небольшой стих и вступление к нему, общим объёмом в 72 слова. Аудиозапись только от девушки. Чтение плавное, без суеты, в грустной тональности и одновременно с любовью. Пишите, дам текст.

4 года назад
uliana_ast
Ульяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
день назад
Выбранный исполнитель
SkynsFR
Ольга 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$3
1 день
Отличная исполнительница, с прекрасным голосом и творческим подходом.
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    Озвучивание1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад