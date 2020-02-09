Здравствуйте! Меня зовут Ольга - я диктор (войсер), видеомонтажер, иллюстратор, художник, дизайнер. Буду рада принять любые ваши заказы :з

Войсер, даббер, диктор, художник, иллюстратор

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, а ник в озвучке Хикару (или творческий SkynsFR), я озвучиваю мультфильмы, сериалы, аниме, манги, аудиокниги, дорамы уже как полгода.

Имеется всё необходимое оборудование, звук чистый, без шумов, разве что сама могу обработать чтобы голос был насыщеннее и без щелчков, ахов вздохов между фразами.

Кратенькие примеры моих личных записей:

https://yadi.sk/d/k3uz_6HEfdhDMw

Так же являюсь диджитал художником

Примеры работ: https://www.deviantart

Примеры привьюшек для ютуба или других источников: https://yadi.sk/d/tMhfflDwtAiANQ