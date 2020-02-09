SkynsFR

Ольга SkynsFR

 
22 годаРоссия/Тамбов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Здравствуйте! Меня зовут Ольга - я диктор (войсер), видеомонтажер, иллюстратор, художник, дизайнер. Буду рада принять любые ваши заказы :з

Войсер, даббер, диктор, художник, иллюстратор

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, а ник в озвучке Хикару (или творческий SkynsFR), я озвучиваю мультфильмы, сериалы, аниме, манги, аудиокниги, дорамы уже как полгода.

Имеется всё необходимое оборудование, звук чистый, без шумов, разве что сама могу обработать чтобы голос был насыщеннее и без щелчков, ахов вздохов между фразами.

Кратенькие примеры моих личных записей:

https://yadi.sk/d/k3uz_6HEfdhDMw

Так же являюсь диджитал художником

Примеры работ: https://www.deviantart

Примеры привьюшек для ютуба или других источников: https://yadi.sk/d/tMhfflDwtAiANQ

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Отзывы заказчиков
uliana_ast
Ульяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
8 дней назад
$3
10 баллов
4 года назад
Озвучить стих с кратким вступлением
Отличная исполнительница, с прекрасным голосом и творческим подходом.
Добросовестный, дружелюбный и приятный заказчик! ^^ Выплата в срок, всем довольна!
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