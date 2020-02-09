Здравствуйте! Меня зовут Ольга - я диктор (войсер), видеомонтажер, иллюстратор, художник, дизайнер. Буду рада принять любые ваши заказы :з
Войсер, даббер, диктор, художник, иллюстратор
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, а ник в озвучке Хикару (или творческий SkynsFR), я озвучиваю мультфильмы, сериалы, аниме, манги, аудиокниги, дорамы уже как полгода.
Имеется всё необходимое оборудование, звук чистый, без шумов, разве что сама могу обработать чтобы голос был насыщеннее и без щелчков, ахов вздохов между фразами.
Кратенькие примеры моих личных записей:
https://yadi.sk/d/k3uz_6HEfdhDMw
Так же являюсь диджитал художником
Примеры работ: https://www.deviantart
Примеры привьюшек для ютуба или других источников: https://yadi.sk/d/tMhfflDwtAiANQ
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Портфолио
- Рисую на заказ арты, обложки, фоны, заставки и т.д196 просмотров
- Привьюшки на видео147 просмотров
- Озвучка мультов, сериалов, видеообзоров и т.д :)260 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Отличная исполнительница, с прекрасным голосом и творческим подходом.
Ответный отзыв
Добросовестный, дружелюбный и приятный заказчик! ^^ Выплата в срок, всем довольна!