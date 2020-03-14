Озвучка мультов, сериалов, видеообзоров и т.д :)

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Здравствуйте! Меня зовут Ольга, а ник в озвучке Хикару (или творческий SkynsFR), я озвучиваю мультфильмы, сериалы, аниме, манги, аудиокниги, дорамы, видеообзоры уже как полгода.
Имеется всё необходимое оборудование, звук чистый, без шумов, разве что сама могу обработать чтобы голос был насыщеннее и без щелчков, ахов вздохов между фразами.
Кратенькие примеры моих личных записей: