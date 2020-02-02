Красивый женский голос

ОзвучиваниеЗакрыт41 заявка730 просмотров
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Нужен красивый женский голос (сексуальный, нежный) для ролика с рекламой ютуб-канала. Запишите фразу: "Подпишись на канал ЭТО ТЕСТ и не забудь прожать колокольчик, увидимся на стриме!"или любое предложение не менее 13 слов. В случае, сотрудничества, запишите текст в аудиофайле и скинете. Спасибо. Ждём!

4 года назад
Vin1
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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