Необходимо ЖЕНСКИМ нежным тонким спокойным голосом озвучить текст-обращение психолога к человеку (к заказчику) на русском языке. Объем 5 рукописных страниц А4. Необходимы примеры голоса. С Уважением. Константин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен красивый женский голос (сексуальный, нежный) для ролика с рекламой ютуб-канала. Запишите фразу: "Подпишись на канал ЭТО ТЕСТ и не забудь прожать колокольчик, увидимся на стриме!"или любое предложение не менее 13 слов. В случае, сотрудничества, запишите текст в аудиофайле и скинете. Спасибо. Ждём!
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