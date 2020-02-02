Озвучка персонажа игры для фильма.

ОзвучиваниеЗакрыт36 заявок610 просмотров
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Нужно озвучить этого персонажа. Сам по себе персонаж толстый, ему лет 40.  Грубый голос. Эмоции описал в скобках.

– Малец, коктейль мне забабахай какой-нибудь. (нагло)

– Ну ты тормоз или как? На свой вкус сделай мне коктейль, с первого раза не доходит? (с претензией, повышаешь тон)

– Что но? Ты реально тормоз, передо мной уже должен стоять мой сраный коктейль. Где он? (агрессивно)

– Чо ты вякнул, ушлёпок? (со злостью)

– Ну ты договорился. (спокойно)

– Парень, у тебя будут большие проблемы. (спокойно)

4 года назад
guest_1581096138091
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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