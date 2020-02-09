Озвучка видео

ОзвучиваниеЗакрыт15 заявок296 просмотров
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Женский голос. Хорошо, с чувством по теме прочитать, записать аудио. 5 - 10 минут. Оплата 30 рублей минута. Карта СБ или Яндекс деньги.

4 года назад
savoj
45 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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