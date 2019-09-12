Озвучиваю сериалы, аудиокниги, лекции, видеоролики, рекламные ролики, презентации.

Записываю на студийном конденсаторном микрофоне, в программе Reaper

В данный момент все свое время трачу на озвучивание и совершенствование своих навыков диктора и актерского мастерства. Работаю в нескольких проектах.

Готова рассмотреть любые ваши предложения. Пишите в любое время