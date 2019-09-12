AbbyDogot

Екатерина AbbyDogot

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Озвучиваю сериалы, аудиокниги, лекции, видеоролики, рекламные ролики, презентации. 

Записываю на студийном конденсаторном микрофоне, в программе Reaper

В данный момент все свое время трачу на озвучивание и совершенствование своих навыков диктора и актерского мастерства. Работаю в нескольких проектах. 

Готова рассмотреть любые ваши предложения. Пишите в любое время

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Отзывы заказчиков

channreviews
Рахтеенко 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Женская озвучка ютуб видео на игровую тематику
Все отлично быстро!
Все замечательно, спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Deynega333
Виктория 
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Озвучка для видеоролика
Отличный исполнитель, рекомендую!)
Все замечательно, все обсудили, оплата пришла сразу же после выполнения, приятный в общении, хороший заказчик
Ответный отзыв
guest_15382661798899
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Диктор для видео на Youtube
Екатерина молодец, работа выполнена отлично и в сроки!
Все понятно, быстро и во время, рекомендую. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв