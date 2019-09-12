Озвучиваю сериалы, аудиокниги, лекции, видеоролики, рекламные ролики, презентации.
Записываю на студийном конденсаторном микрофоне, в программе Reaper
В данный момент все свое время трачу на озвучивание и совершенствование своих навыков диктора и актерского мастерства. Работаю в нескольких проектах.
Готова рассмотреть любые ваши предложения. Пишите в любое время
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Все отлично быстро!
Ответный отзыв
Все замечательно, спасибо за сотрудничество
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую!)
Ответный отзыв
Все замечательно, все обсудили, оплата пришла сразу же после выполнения, приятный в общении, хороший заказчик
$8
10 баллов
6 лет назад
Екатерина молодец, работа выполнена отлично и в сроки!
Ответный отзыв
Все понятно, быстро и во время, рекомендую. Спасибо за сотрудничество