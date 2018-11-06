Прекрасный заказчик, который доходчиво объясняет поставленную задачу и при этом доверяет специалистам. Это именно тот случай, когда можно работать в диалоге и в правильной коммуникации. К тому же здесь очень интересный проект с возможностью креативного подхода, что не может не радовать :)