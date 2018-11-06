СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
Наша творческая команда уже около пяти лет профессионально занимается созданием рекламных видео :)
Мы можем сделать:
- видеомонтаж
-анимация
-видеосъемка
-креативный монтаж
-создание 3Д-графики
- копирайтинг/написание продающих текстов
- авторская отрисовка 2д
-дикторская озвучка и саунд-дизайн
Портфолио
- Анимационный клип на песню Полины Крупчак "Вирус"333 просмотра
- Cashback coin. Video 2407 просмотров
- Cashback coin [blockchain project]298 просмотров
- ТАСМАРКЕТ - Motion Graphics Explainer Videos314 просмотров
- BPAUS - 2,5D Motion Graphics Explainer Video/ Isra259 просмотров
- МЕДТЕНДЕР.ОНЛАЙН - MOTION GRAPHICS265 просмотров
- LASECHE (2) - ANIMATED EXPLAINER VIDEO222 просмотра
- NOHOO - 3D Motion Graphics182 просмотра
- ICO-ПРОЕКТ. Рекламный ролик для Stepcoin296 просмотров
- 2д-анимация для марафона Елены Кален174 просмотра
- 2-д анимация с персонажем160 просмотров
- 2-д графика для компании Youcountry157 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
5 лет назад
Шикарный исполнитель. Сделали шикарный ролик, разработали инновационный материал для ролика. Рекомендую. Продолжаем с ним работать!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, который доходчиво объясняет поставленную задачу и при этом доверяет специалистам. Это именно тот случай, когда можно работать в диалоге и в правильной коммуникации. К тому же здесь очень интересный проект с возможностью креативного подхода, что не может не радовать :)