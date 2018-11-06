Deynega333

Виктория Deynega333

 
31 годУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

Наша творческая команда уже около пяти лет профессионально  занимается созданием рекламных видео :)

Мы можем сделать:

- видеомонтаж

-анимация

-видеосъемка

-креативный монтаж

-создание 3Д-графики 

- копирайтинг/написание продающих текстов

- авторская отрисовка 2д

-дикторская озвучка и саунд-дизайн

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Отзывы заказчиков
cryptofreedom
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Широкий маркетинговый материал.
Шикарный исполнитель. Сделали шикарный ролик, разработали инновационный материал для ролика. Рекомендую. Продолжаем с ним работать!
Прекрасный заказчик, который доходчиво объясняет поставленную задачу и при этом доверяет специалистам. Это именно тот случай, когда можно работать в диалоге и в правильной коммуникации. К тому же здесь очень интересный проект с возможностью креативного подхода, что не может не радовать :)
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