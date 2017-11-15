sergejj-kolbince

Сергей sergejj-kolbince

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здравствуйте,уважаемые заказчики и коллеги!Я профессиональный актёр, диктор. Буду рад интересным творческим предложениям!Пишите!!!

  С примерами моих работ вы  сможете ознакомиться на этом сайте .Здесь представлены работы разного стиля и характера прочтения и я периодически загружаю  новые выполненные проекты.

официальный сайт с демо примерами  https://www.facebook.com/speakeractorSergeyKolbintsev/

до 30 секунд(60 слов)-от 400 рублей,ролик 1минута(130 слов)-600 рублей

лист А4,14 шрифт(250 слов)-от 800 рублей(в зависимости от объёма и сложности цена может меняться).

Если заказ на несколько минут, выполню в течении 1-2 часов(с чисткой и несколькими вариантами начитки)

Если заказ на 5 страниц  и более, выполню вместе с чисткой в течении дня ,если не занят в других проектах.Доступ к микрофону есть постоянно. 

Наличие домашней профессиональной звуковой студии :.Звуковая карта-Avid Fast Track Duo with Pro Tools Express,микрофон-Nady SCM 1000 Studio MIC,дикторская кабинка(акустический поролон,монитор). 

Озвученное демо чищу.

Не всегда бываю дома! Бывает, что приглашают на заказы в свои студии,поэтому если срочно нужен ответ,то лучше пишите на почту или в соцсетях,либо на вотсап тел.8-929-593-14-89

почта [email protected]

С уважением,Сергей.

Отзывы заказчиков

IoannSergeich
Иван 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Озвучка мультфильма. Рассказчик притчи
Спасибо Сергею. Работа выполнена качественно, в краткий срок. Мы обсудили сценарий и поработали над персонажем. Актер предложил много существенных дополнений к образу, и в итоге мультфильм получился еще лучше, чем планировался :D Всем советую.
Рекомендую Ивана как заказчика, который чётко знает и понимает, что ему надо получить в результате. Благодаря его подробным комментариям и описаниям было предельно ясно как надо озвучивать героя. Ну и конечно оплату Иван произвёл сразу после выполнения заказа. Буду рад дальнейшему сотрудничеству, Иван!)
Ответный отзыв
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Озвучка мужской голос
Великолепная работа, сделана с душой. очень приятно работать.
Рекомендую коллеги!Богуслав отличный заказчик.Всегда был на связи.Задачи ставил конкретные.Оплату выполнил во время.
Ответный отзыв
Озвучивание
2 отзыва
$15/час
от $4от 1 часа
нет рейтинга