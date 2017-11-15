Здравствуйте,уважаемые заказчики и коллеги!Я профессиональный актёр, диктор. Буду рад интересным творческим предложениям!Пишите!!!

С примерами моих работ вы сможете ознакомиться на этом сайте .Здесь представлены работы разного стиля и характера прочтения и я периодически загружаю новые выполненные проекты.

официальный сайт с демо примерами https://www.facebook.com/speakeractorSergeyKolbintsev/

до 30 секунд(60 слов)-от 400 рублей,ролик 1минута(130 слов)-600 рублей

лист А4,14 шрифт(250 слов)-от 800 рублей(в зависимости от объёма и сложности цена может меняться).

Если заказ на несколько минут, выполню в течении 1-2 часов(с чисткой и несколькими вариантами начитки)

Если заказ на 5 страниц и более, выполню вместе с чисткой в течении дня ,если не занят в других проектах.Доступ к микрофону есть постоянно.

Наличие домашней профессиональной звуковой студии :.Звуковая карта-Avid Fast Track Duo with Pro Tools Express,микрофон-Nady SCM 1000 Studio MIC,дикторская кабинка(акустический поролон,монитор).

Озвученное демо чищу.

Не всегда бываю дома! Бывает, что приглашают на заказы в свои студии,поэтому если срочно нужен ответ,то лучше пишите на почту или в соцсетях,либо на вотсап тел.8-929-593-14-89

почта [email protected]

С уважением,Сергей.