Озвучить моряка

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Закрыт8 заявок761 просмотр

Нужно записать, как матрос видит вдалеке усатого мужчину и зовет его подняться на борт, постепенно раздражаясь.

Текст такой: "Эй, там! Усатый! Ты на борт? Мы уже отчаливаем, так что поторопись! Слышишь? Всё! Отплываем в Европу! Эй!! Ну чего ты там встал? Скорее.

Чего встал!!?"

В последней реплике нужно повторить интонацию вот этого ребенка. https://youtu.be/v0w_qU55u4E?t=56 (на 56 секунде).

Присылайте тесты голоса. Спасибо.

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