Требуется озвучить ролик коммерческого характера. хронометраж примерно 3,5-4 минуты. в аудиофайле голос который нам подойдет (...там где "шейповый приятный бизнес ролик") Если ваш голос похож, пишите цену.
Ищу голос похожий на диктора "Новости Шеремета"
Ищу голос похожий на диктора "Новости Шеремета" в ютубе можете глянуть что за диктор и его подачу
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