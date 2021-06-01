Озвучка текста ру+англ

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт14 заявок2495 просмотров

Необходимо озвучить текст ру+англ. Тематика: казино, как сделать депозит, как пополнить счет (мини-гайд)

Женская озвучка, обработка голоса, подложка + по возможности нанести на готовое видео с фоновой музыкой без авторских прав. (предоставление примера видео по запросу) Текст для озвучки ниже:

https://docs.google.com/document/d/18PpQcsjzFGa9_59duHhanZbXIIzwiIpsdEd07rmEtiM/edit

4 года назад
guest_16225560331633
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

juliya_dik
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Артём
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Родригез
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Азиза
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Надина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артур
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгения
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Адэль
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Жибек
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
juliya_dik
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Роман
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
40 минут назад
9 отзывов
4 года назад