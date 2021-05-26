Актёр. Надиктовать текст

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт20 заявок1236 просмотров

Здравствуйте.

в заявочку ссылку на портфолио с голосом пожалуйста прикрепите.

пример голоса в обработке

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
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год назад

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