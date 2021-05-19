Озвучить стихотворение

Нужно записать 10-15 секундное аудиосообщение формата mp4.Нужен только мужской голос 40-60 летнего мужчины.Говорить текст нужно не расторопно, так что бы он казался естественным!Текст для озвучки : Так сейчас я за рулем, попрошу помощников выслать вам ...