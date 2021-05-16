Планируется создать видео с притчами ( для ютуба) требуется голос диктора который может записать начитку самой притчи (есть готовый текст). Предлагайте свою цену за 1 симвоо или за 1000 символов. Так же пишите телегу напишу ...
Записать голос.
- Нужно записать 10-15 секундное аудиосообщение формата mp4.Нужен только мужской голос 40-60 летнего мужчины.
- Говорить текст нужно не расторопно, так что бы он казался естественным!
- Текст для озвучки : Так сейчас я за рулем, попрошу помощников выслать вам полный прайс тогда
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание65 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести с русского и выразительно озвучивать текст на английском языке без акцента. Озвучка нужна для Youtube. Продолжительность одной аудиодорожки 8-10 минут. Требования: . Свободное владение английским языком без ...Озвучивание13 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Нам необходимо озвучить 4 коротких (1-2 минуты) видео. Тематика - инструкция по применению товаров из категории «бытовая химия». Количество текста не очень большое, буквально 4-6 предложений в каждом. Заявки ...Озвучивание1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Необходимо записать пару предложений на хороший микрофон, чтобы озвучить персонажа мультфильма - Иоганна Себастьяна Баха. Да-да, не спрашивайте, это странно. И нужно попасть в типаж тучного важного мужчины. Погуглите портреты. Можете стилизовать голос - прекрасно. ...Озвучивание10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется носитель немецкого языка для записи голосового приветствия на 5-10 секунд. Выполнить нужно как можно скорее. Стоимость предлагайте. Предпочтительный способ связи - телеграм.Озвучивание6 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Ищем диктора, для озвучки текстов, длина одного текста примерно на 5 или 10 минут. Возможно постоянное, долгосрочное сотрудничество. Присылайте, пожалуйста, примеры и ориентировочную стоимость, желательно в личное сообщение.Озвучивание81 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходим женский голос, максимально похожий на: https://drive.google.com/file/d/1LYGx2uvqfpKnZv6CSnQX7p13vlL9wK5P/view?usp=sharing Для озвучки этого 5 абзацев текста из 168 слов (1356 знаков с пробелами или 1191 без) Откликаясь прикрепите пример вашего ...Озвучивание24 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу диктора (мужчина/женщина) с хорошим знанием и произношением английского без акцента для озвучки видео на игровую тематику на постоянной основе! Требования к голосу: - молодой! - позитивный - ...Озвучивание4 заявкиЗакрыт4 года назад
Мы быстрорастущий канал, снимаем забавные ролики о розыгрышах, шутках и лайфхаках. Мы ищем женский молодой и весёлый голос для озвучки. 4-6 роликов (одно видео по 10 минут) в неделю по 100 $ каждый. В работу ...Озвучивание39 заявокЗакрыт4 года назад